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Многие СМИ уже писали о беспрецедентной и наглой попытке сохранения в должности сторонника Табачника-Кивалова-Колесниченко, 74-летнего ректора Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Виктора Андрющенко. Андрющенко за время своего 20-летнего ректора неоднократно попадал в коррупционные и политические скандалы. Он успел поддержать скандальный законопроект о региональных языках Кивалова-Колесниченко, написать и защитить диссертацию Петра Ющенко, которая была официально признана сплошным плагиатом, сдать в аренду за копейки помещения университета частному заведению своей дочери с известным коллаборантом, а ныне покойным Журавком пропагандисток «русского мира»…



Однако чиновники Министерства образования убедили Правительство Украины, что без 74-летнего Андрющенко главный педагогический университет не выживет и поэтому оно должно его возглавлять еще 10 лет. Для этого владельцы пошли на хитрый ход и… осенью 2022 года ликвидировали, а фактически переименовали Национальный педагогический университет имени Драгоманова в Украинский государственный университет имени Драгоманова?! Цинизм этой аферы не имеет предела, потому что чтобы сохранить в должности вечного ректора ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ университета потерял не только свой престижный статус НАЦИОНАЛЬНОГО, но и соответствующий уровень зарплат и финансирования. Дальше больше. Втихую МОН назначает выборы в новом старом Университете и представляет кандидатуру старого ректора, руководившего вузом уже 4 срока при законодательном запрете в не более 2 сроков.

Как так может быть – спросите Вы? А дело в том, что главным лоббистом вечного ректора и друга Табачника-Кивалова-Колесниченко есть его зять, целый Государственный секретарь Министерства обороны Константин Ващенко. Зять Андрющенко тоже хорошо известен медиа, потому что успел сделать каркаломную карьеру при Януковиче, создать частный Институт с Богословской, завестись квартирами и домами и продолжает честно управлять всеми текущими делами некоррупционного Министерства обороны воюющей страны.

Интересно знают ли об этой фантастической по размаху аферу Президент, Премьер-министр и Председатель Верховной Рады и состоятся ли 22 февраля тайно-коррупционные выборы вечного ректора ГЛАВНОГО педагогического университета Украины?!