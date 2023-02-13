Политолог Андрей Золотарев прокомментировал заявление представителей 5 регионов россии – Урала, Калининграда, Ингрии, Сибири и Кубани о подготовке к референдуму за независимость.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По мнению гостя программы, сейчас все это, конечно, выглядит довольно гипотетически. К тому же, напоминает он, у кремля очень сильный полицейский аппарат, которые не будет задумываться о каком-либо соблюдении приличий.

«Но я прекрасно помню конец 1980-х, тогда никто не говорил о каком-то суверенитете Татарстана, о том, что Чечня фактически отделится от россии и это все закончится довольно кровопролитной войной, но все это случилось. Действительно, в истории россии народ готов был сносить все, что угодно, но не прощал власти военных поражений», - объясняет Андрей Золотарев.

В частности, эксперт напоминает об окончании Крымской войны, о разрушении крепостнического уклада, о причинах Октябрьская революция. Поэтому, предполагает он, военное поражение в Украине действительно может стать драйвером распада россии.

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