Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что история с передачей Украине самолетов продолжается, многие страны заявляют о своей готовности, но решение – за Байденом.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

Как рассказывает эксперт, президент Украины совершил визит в Европу, сначала он выступал перед парламентом Британии и весь парламент аплодировал ему стоя, дальше встречался с лидерами Франции и Германии. Он подчеркивает, что ради президента Украины и вообще Украины как государства созвали внеочередной саммит Евросоюза, Зеленский выступал в Европарламенте.

«Реакция, реально говоря, мне кажется, на эту поездку Зеленского просто очень маленькая в Украине. Как будто это что-то между делом и само собой разумеющееся, как будто это не первое выступление президента Украины перед британским парламентом, не первая встреча президента Украины с британским монархом. Первая в истории вообще-то Украины», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

По его словам, это огромная дипломатическая победа, а многие страны фактически выразили готовность давать нам самолеты, просто они не имеют такой возможности. В частности, рассказывает политтехнолог, Британия рассматривает, какие именно самолеты она может передать, Эстония самолеты бы передала, у нее их самой нет, самолеты Бельгии обороняют территорию Эстонии, Польша может передать их в коалиции.

«Поэтому сегодня все в руках Байдена, одного человека. Дрессировщик «Леопардов» у нас Шольц, ну а F-16 – стерх всея Америки Байден. Это большая дипломатическая победа, большой дипломатический успех, который Украине достался на этой неделе, весь этот государственный визит – это победа не Зеленского, это победа реально всей Украины», - заключает Михаил Шейтельман.

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