Глава ГИАГ Семен Кривонос рассказал о преимуществах законопроекта №5655, борьбе с коррупцией, успехах ВАКСа и собственных амбициях стать главой НАБУ.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

- Законопроект №5655 упрекают, что там нет прямой обязанности осуществлять или реагировать на обращение. В продолжающихся дискуссиях говорят, что там как раз есть избирательность, щель для коррупции.

- Это как раз действующее законодательство, как раз те нормы, которые сейчас регулируют, №5655, не устанавливают обязанности проверок. Законопроект предусматривает 100% обязанность органа местного самоуправления осуществить по обращению мониторинг, и уже по результатам этого обращения, мониторинга, если мы видим, что это самовольное строительство, своим предписанием останавливать это строительство. И это долг. Понятно, что как раз здесь обязанность и вводится.

- Существует ли уже такая практика уже где-то?

- Да, практика делегирования части функций государства существует даже в Украине, не в контроле, но это частные нотариусы. Совершенно отлично работает. Адвокаты, нотариусы, экспертиза проектной документации. В мире это тоже распространенная практика. При наработке этой концепции реформы как раз и учитывался опыт Великобритании, опыт Австралии, то есть учитывались наработки именно развитых стран прежде всего. Эту модель с учетом наших определенных особенностей и реалий адаптировали, презентовали на Национальном совете реформ президенту и уже положили в основу законопроекта.

- Звучит классно. Не получится ли так, что эти в третьи лица, независимые эксперты пойдут именно те специалисты из ГАСИ, которых уволили за коррупцию. Кто это будет? Где у нас набрать столько профессиональных людей, при том чтобы за ними еще не создавать отдельный орган, который бы контролировал их деятельность?

- В любом случае отдельный контролирующий орган, который будет осуществлять надзор за ними, и так есть, он законопроектом предусмотрен – это Минрегионразвития. Я думаю, что рынок как раз наиболее эффективен сегодня, это связано с уровнем заработной платы. Он более эффективен в поиске качественных кадров, чем государственные институты, к большому сожалению.

- Хотя, к сожалению, мы видим в Украине, что даже высокие заработные платы и фантастические премии все же не нивелируют коррупцию.

- Коррупцию уничтожают не просто высокие заработные платы или крутые кадры. Убери само условие, где можно заработать.

- Что вы как директор НАБУ сможете сделать, если у нас судебная реформа не прошла и она не работает? Выдадим больше подозрений?

- Вся антикоррупционная архитектура уже создана: это Национальное Антикоррупционное Бюро Украины, это Антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, который, мне кажется, уже выносит сотый свой приговор по делу. То есть он постоянно набирает обороты, он не так давно запущен, если НАБУ уже 8 лет, то ВАКС до 3 лет. И он уже набирает обороты, и мы видим реальные приговоры, в частности работников известных корпораций и олигархов. Мы видим, что это реально работает. Приговор за приговором они выносят почти каждый день.

- По кому вынесли приговор из самых таких знаковых фигур?

– Насколько мне известно, один из топ-менеджеров группы олигарха Фирташа. Судьи, очень много судей, которые вообще были неприкосновенной кастой. Это было невозможно представить. Уже более 5-6 судей получили реальные приговоры, вступившие в законную силу. Недавно провозгласили приговор в отношении известного прокурора Суса, работавшего в так называемом Департаменте Грановского – 9 лет. То есть мы слышим уже эти фамилии, которые были на слуху еще 2-3 года тому назад. Но в этом случае принцип неотвратимости наказания работает.

- То есть уже система немножко так напряглась?

- Я думаю, что напряглась. Мы видим сразу реакцию на задержание, например, топ-чиновников, что они сразу увольняются. Я думаю, что все эти вещи очень серьезно влияют и заставляют тысячу раз задуматься над тем, заниматься коррупцией или нет.

Пример простой. Когда мне один из представителей застройщиков решил передать взятку, я написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро. Это лицо на попытке дать мне 120 тысяч долларов взятки задержали. Догадайтесь, сколько потом таких предложений ко мне поступало? Ни одной.

- Я как-то читал положение о НАБУ, там сказано, что такие сознательные граждане, помогающие раскрывать преступления с конкретными суммами, имеют процент.

- Это разоблачители коррупции. Получение процента действительно предусмотрено законом, но мне пока такой процент не поступал, но, если бы поступил, я бы перечислил его на ВСУ.

- А этот случай как-то, возможно, подтолкнул Вас принять участие в конкурсе (ред. – на главу НАБУ) или это был для Вас абсолютно понятный и последовательный путь?

- Это для меня абсолютно понятный и последовательный путь, потому что уже долгое время вся моя работа связана с антикоррупционной деятельностью: это и Одесская таможня, и чистая антикоррупционная деятельность. Тем более что я вообще координировал там направление борьбы с контрабандой. Это первое. Второе – это работа над реформами, это работа в Офисе простых решений и Исполнительном комитете Национального совета реформ, это ГИАГ. Это абсолютная антикоррупционная работа, начиная с заключения меморандума, заканчивая разрушением схемы вымогательства Х долларов за квадрат. Разумеется, апогей – это стать обличителем, когда тебе предложили огромную сумму денег.

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