В период с 20 по 24 февраля т.г. Госфинмониторинг (по квоте Комитета Совета Европы MONEYVAL и при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI)) будет участвовать в Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые будут проходить в Париже (Французская Республика).

В ходе заседаний планируется рассмотреть ряд вопросов относительно текущего положения дел, а также глобальных инициатив в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В этом контексте для Украины важно обсуждение вопросов санкционирования РФ, основываясь на нарушениях РФ своих обязательств по линии FATF, вызванных неспровоцированной, кровопролитной, захватнической войной против Украины.

На этот счет, Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский в феврале т.г. в очередной раз лично обратился к Президенту FATF г-ну Раджи Кумару, с весомыми аргументами, почему права членства РФ подлежат пересмотру, а сама РФ должна быть исключена из FATF.

Также, в сотрудничестве с партнерами из государственного и частного сектора Госфинмониторингом подготовлено новое видеообращение к FATF с описанием террористических рисков, которые РФ представляет для международной финансовой системы.

Этот новый материал, вместе с:

- предварительным видеообращением в FATF (подготовлено к октябрьскому заседанию FATF);

- публичным призывом Председателя Госфинмониторинга к членам, наблюдателям и ассоциированным членам FATF с целью внесения Российской Федерации (РФ) в «черный список» и лишение ее членства в этой организации;

- разработанной Госфинмониторингом Схемой рисков, несущих РФ в Глобальной финансовой безопасности и Мировом порядке;

- обращением Председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского на страницах Агентства Bloomberg https://bloom.bg/3gkVddl и The Washington Post https://wapo.st/3MPxJte и др.,

является элементом публичной части коммуникации по FATF для привлечения широкого внимания к актуальности поднятых вопросов. Госфинмониторинг благодарен всем, кто принимает участие в данной активности и поддерживает нас.

Накануне заседаний FATF мы апеллируем к руководству и странам-членам FATF к консолидации усилий и принятию консенсусных решений, которые четко продемонстрировали, что российский террористический режим не способен изменить сложившийся Мировой порядок и финансирование терроризма будет остановлено.