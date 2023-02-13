16 октября 2022 года, в результате атаки дронами, были повреждены резервуары ООО «ЭВЕРИ» – одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины в Николаеве.
Растительное масло из поврежденных цистерн попало, в частности, в акваторию Бугского лимана, площадь загрязнения составила около 750 квадратных метров.
С поверхности воды было собрано 675,8 кубических метров загрязняющего вещества.
Специалистами инспекции проведено обследование, отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований и, на основании Порядка определения вреда и ущерба, причиненного Украине вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года № 326 и Методики определения убытков, и/или засорение вод, самовольного пользования водными ресурсами», утвержденной приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от 21.07.2022 № 252 произведен расчет размера ущерба, причиненного вследствие загрязнения вод.
Сумма ущерба составляет 39 928,5 миллиона гривен.
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Одновременно произошло загрязнение растительным маслом земельного участка общей площадью 549,8 квадратных метров.
Сумма ущерба, обусловленного загрязнением земельных ресурсов, составляет 1,6 миллиона гривен.
Расчет проведен на основании «Методики определения размера ущерба, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения», утвержденного приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от 04.04.2022 № 1.