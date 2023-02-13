Народный депутат Александр Качура заявил, что, начиная свое масштабное наступление, россияне не знали, что будут полностью разгромлены под Угледаром и попадут буквально в тир.
Об этом он рассказал на своем канале.
Как отмечает политик, очень странным было начало масштабного наступления российских войск, в частности, это был разгром под Угледаром.
«Я сейчас сделаю то, что никогда не делал, я процитирую слова террориста Гиркина: «россиян под Угледаром расстреливали, как в тире». россияне, добро пожаловать в тир! Слава Украине!», - утверждает Александр Качура.
Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что полномасштабное вторжение российских войск навсегда вычеркнуло русскую культуру с территории Украины.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
«Это аморально»: министр жестко предупредила украинцев, что не следует делать
"Мы открываем ящик Пандоры": Рамина Эсхакзай обратилась к украинцам с важным посылом о проблеме языка
День рождения закончился трагедией: несчастье произошло с подростками в Ровно, кадры с места
"Ежедневно плачу": 83-летняя украинка с внуками заработала почти 1 млн долларов на помощь
Также Politeka писала о том, что названа дата следующего ракетного удара по Украине.