Народный депутат Александр Качура заявил, что, начиная свое масштабное наступление, россияне не знали, что будут полностью разгромлены под Угледаром и попадут буквально в тир.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает политик, очень странным было начало масштабного наступления российских войск, в частности, это был разгром под Угледаром.

«Я сейчас сделаю то, что никогда не делал, я процитирую слова террориста Гиркина: «россиян под Угледаром расстреливали, как в тире». россияне, добро пожаловать в тир! Слава Украине!», - утверждает Александр Качура.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что полномасштабное вторжение российских войск навсегда вычеркнуло русскую культуру с территории Украины.

Также Politeka писала о том, что названа дата следующего ракетного удара по Украине.