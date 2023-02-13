Олесь Доний и ученые представили книги «Феномен Григория Сковороды и сковородинистика на исках времени» и «Сковорода и Мы» 9 февраля в Книжной палате.
Об этом Олесь Доний рассказал на своей странице Facebook.
Во время презентации книг о Сковороде и дискуссии, прошедшей 9 февраля в Книжной палате, идеолог Олесь Доний зачитал доклад «Сковорода, Шевченко и 25 ступеней».
Книга «Феномен Григория Сковороды и сковородинистика на повестках времени» является действительно масштабной работой, это библиография трудов украинского философа, которые собрали и подготовили Виталий Шевченко и Михаил Хмельницкий. К тому же они приехали из Хмельницкого на эту презентацию.
А «Сковорода и Мы» является сборником современной украинской философии, в эту книгу идеолог Олесь Доний собрал и упорядочил 40 статей передовых украинских философов и культурологов.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
В Украине возможны мощные землетрясения: назван опасный регион, где может повториться турецкая трагедия
День рождения закончился трагедией: несчастье произошло с подростками в Ровно, кадры с места
"Ежедневно плачу": 83-летняя украинка с внуками заработала почти 1 млн долларов на помощь
Мужчина рассказал, как предчувствие матери спасло их в доме на Набережной Победы: "Лучше съехать..."
Издала же эти труды «Саммит-книга», а директора издательства – Иван Степурин и Игорь Степурин – присоединились к презентации в Книжной палате.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
Как сообщала Politeka, Доний заявил, что каждый из нас лично определяет список героев для себя.
Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, как поступать с неоднозначными фигурами украинской культуры.