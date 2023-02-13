Олесь Доний и ученые представили книги «Феномен Григория Сковороды и сковородинистика на исках времени» и «Сковорода и Мы» 9 февраля в Книжной палате.

Об этом Олесь Доний рассказал на своей странице Facebook.

Во время презентации книг о Сковороде и дискуссии, прошедшей 9 февраля в Книжной палате, идеолог Олесь Доний зачитал доклад «Сковорода, Шевченко и 25 ступеней».

Книга «Феномен Григория Сковороды и сковородинистика на повестках времени» является действительно масштабной работой, это библиография трудов украинского философа, которые собрали и подготовили Виталий Шевченко и Михаил Хмельницкий. К тому же они приехали из Хмельницкого на эту презентацию.

А «Сковорода и Мы» является сборником современной украинской философии, в эту книгу идеолог Олесь Доний собрал и упорядочил 40 статей передовых украинских философов и культурологов.

Издала же эти труды «Саммит-книга», а директора издательства – Иван Степурин и Игорь Степурин – присоединились к презентации в Книжной палате.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний заявил, что каждый из нас лично определяет список героев для себя.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, как поступать с неоднозначными фигурами украинской культуры.