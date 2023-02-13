Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал поездку Зеленского в европейские страны и заявил, что после этого Украина точно вступит в НАТО и ЕС.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, эта поездка президента Зеленского по Европе действительно историческая. В частности, отмечает он, никогда такого еще не было, чтобы в Европарламенте играл гимн нашего государства, все стояли и аплодировали – это действительно большое достижение.

«Также хочу сказать о первой поездке в Британию. Мы увидели, как встречали нашего президента. То есть мы понимаем, насколько у нас крепкий президент, и понимаем, что наш президент сегодня рассказывает всей Европе и руководителям Европы, что нужно миру. Поэтому я считаю, что это было очень мощно», - объясняет Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, после того, что он увидел, после этой поездки Зеленского в Европу можно быть уверенным в том, что Украина будет и в Евросоюзе, и в НАТО.

Как сообщала Politeka, Кривонос рассказал, что следует воспользоваться опытом самых комфортных европейских городов.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, что экономика Турции пострадает от последствий землетрясения.