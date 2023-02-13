Идеолог Олесь Доний рассказал, что полномасштабное вторжение российских войск навсегда вычеркнуло русскую культуру и ее деятелей с территории Украины.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Я сторонник того, что после очередной фашистской российской агрессии, пока нам по крайней мере точно не вернут оккупированные территории, включая Крым и Новоазовск под Мариуполем, мы должны вычеркнуть русскую культуру с территории Украины», - заявляет Олесь Доний.
По его мнению, все желающие сохранить памятники российских деятелей культуры в Украине тоже скоро дойдут до того, что ни Пушкина, и Толстого в Украине больше не будет. По крайней мере, отмечает эксперт, пока армия рф стоит на украинской земле, а их флот размещается в Севастополе, тем не менее, вряд ли и после освобождения оккупированных территорий российская культура сюда вернется.
«Не только памятники и улицы. Вопрос в другом – в пределах существующей украинской культуры. Я, например, согласно концепции «25 ступеней к общественному счастью» и ступени «Увеличивай, а не уменьшай исторический пантеон» сторонник того, что и те деятели, которые писали на других языках, на польском, идише, русском, латыни, и родились в Украине, являются деятелями украинской культуры», – объясняет Олесь Доний.
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То есть, констатирует идеолог, Сковорода большинство текстов писал на русском, но он украинец и деятель нашей культуры. Понятнее это, добавляет он, на примере художников: Репин родился в Чугуеве, этнический грек Куинджи – в Мариуполе, а этнический армян Айвазовский – в Крыму – и все они украинцы. А вот в отношении литераторов, заключает эксперт, всегда идет дискуссия.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
Как сообщала Politeka, Доний заявил, что каждый из нас лично определяет список героев для себя.
Также Politeka писала о том, что Кривонос объяснил, почему обязательно должен быть генеральный план города.