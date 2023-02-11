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Скандальный Telegram-канал "Джокер", по словам нардепа Александра Дубинского, принадлежит главе партии "УКРОП" Геннадию Корбану. А главный администратор этого канала, как сообщили источники в киберполиции, очевидно, член партии «Слуга народа» Кравец Роман Александрович.

Согласно опубликованному ранее СН списку партии, Кравец находится в нем под номером 153. На выборах в Раду в 2019 году он не прошел, но может стать народным депутатом Украины, если кто-то из действующих нардепов — «слуг» сдаст полномочия.

Роман Кравец, по данным портала «Генштаб», «родился в Херсоне, но работает и проживает в Днепре. На общественных началах он был исполнительным директором ОО "Днепропетровский областной молодежный совет". Кроме того, Роман - заместитель директора по информационным технологиям и безопасности в компании "ССЛ Консалтинг", принадлежащей племяннику Геннадию Корбану, гражданину Израиля - Игорю Бирману. Последний параллельно является основателем еще целого ряда подконтрольных Корбану предприятий в Днепре».

Телеграмма-канал «Джокер» прославился тем, что выдавая себя за главу ОП или генпрокурора, вел частные переписки с народными депутатами, которые потом публиковал.

Сегодня у «Джокера» более 88 тыс. подписчиков. Канал часто защищает интересы Корбана, критикуя Банковую. К примеру, канал утверждал, что показания из Корбана по «делу судьи Чауса» якобы выбивали «по указанию главы ОП Андрея Ермака».

Также "Джокер" критикует решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении Корбана украинского гражданства. Соответствующий указ канал называет — «феечным», а самого Корбана из-за этого решения — первой жертвой войны в Украине.