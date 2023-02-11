Немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших производителей оружия в Европе, заинтересован поставлять Украине свой новейший танк Panther.

Немецкий концерн впервые представил свой танк Panther летом 2022 года. Panther KF51 – разработка на основе Leopard 2. Он наиболее удобен для стран, уже имеющих на вооружении "Леопарды". Потенциально наша страна может стать его первым покупателем.

Впрочем, существует три основные проблемы, которые в той или иной степени влияют на темпы поставки западных танков Украине. Это логистика, обучение экипажей и механиков, а также политические преграды.

Во-первых, это логистика. Ведь каждая модель западного танка нуждается в индивидуальном подходе. Если наши воины мастерски владеют советской техникой, которая есть у нас вооружении, скажем, линейка Т-64, Т-72, ​​Т-80, то, соответственно, "Абрамсы" и "Челленджеры" - другие и нуждаются в обучении экипажей.

Другим фактором, влияющим на сроки снабжения танков, является их обслуживание.

Для этого нужно иметь не только хорошо обученный экипаж, но и хорошо обученный технический персонал. Также нужно иметь сеть ремонтных баз, отлаженную систему снабжения запчастей и т.д.

В то же время, если с технической составляющей справиться можно относительно быстро, то политические нюансы придают еще те хлопоты. И в этой составляющей, к сожалению, свое негативное место нашлось для давления со стороны России на страны Запада для того, чтобы сделать невозможным предоставление Украине этого оружия.

Новый пакет военно-технической помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов существенно улучшит состояние Вооруженных сил Украины. А это заставит врага в значительной степени пересмотреть свои подходы к созданию и формированию материально-технических резервов.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получит от 120 до 140 западных танков в рамках "первой волны" поставок от коалиции из 12 стран.

В свою очередь в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Кроме того, администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Дмитрий Снегирев.