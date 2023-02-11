Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что президент МОК пригласил россиян участвовать в Олимпиаде.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Украина требует от Международного олимпийского комитета, чтобы никаких россиян не было на Олимпийских играх, которые в следующем году пройдут в Париже. Но при этом президент МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до Олимпийских игр», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, стоит понимать, что любой из этих спортсменов в любой день может оказаться на линии фронта и пойти убивать украинцев. И при этом, как отметил Михаил Шейтельман, Томас Бах предлагает украинцам соревноваться с ними, с людьми, которые еще вчера убивали украинский народ, а сегодня уже соревнуются в Париже.

«И украинцы должны соревноваться в спорте с убийцами? Украина уже выразила множество протестов по этому поводу, в частности, направила в МОК письмо, что украинская делегация будет бойкотировать Олимпийские игры, если туда пригласят россиян. Но Томас Бах обвинил Украину и сказал, что в таком случае будут какие-то санкции против украинских спортсменов», - рассказал Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, Михаил Шейтельман рассказал, как идет борьба с участием рф в Олимпийских играх: «Предстоит долгая борьба».

Также Politeka сообщала, что спортсмены цивилизованных стран не согласятся состязаться с россиянами на Олимпиаде в Париже: мнение эксперта.