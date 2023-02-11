Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что экономика Турции пострадает от последствий землетрясения, но также это создало риски и для Эрдогана.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, после землетрясения у Турции действительно будет тяжелое время. В частности, отмечает он, постоянно появляется информация о все большем количестве погибших. Также эта трагедия, утверждает эксперт, отразится и на экономике страны, ведь большой процент бюджета Турции составляет туризм, также люди и за границей покупали там квартиры, а сейчас все это сойдет на нет.

«Эта трагедия, которая произошла в Турции, будет на годы, чтобы отстроить государство и чтобы был какой-то рост экономики», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Кроме этого, отмечает он, не стоит забывать и о политическом моменте, ведь в этом году у Эрдогана президентские выборы и впервые с 2002 года есть риски потерять власть. По мнению эксперта, Украине это было бы даже выгодно. Как он объясняет, нельзя сказать, что Турция не является нашим союзником, ведь она входит в тройку государств, которые оказали нам гуманитарную помощь, и сегодня Зеленский предлагает ей помощь нашего ГСЧС, но вопрос скорее к Ердогану и связям с россией.

«Считаю, что то, что сегодня делает Турция – это зрада. Они позволят обходить санкции, они помогают россии, считаю, что они не менее сегодня виноваты, чем страна-террорист №1», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что мы должны приобщать к своему пантеону всех деятелей культуры, родившихся и работавших в Украине.

Также Politeka писала о том, что Новохатский объяснил, какие проблемы возникают в государстве из-за отсутствия качественной аналитической информации.





