Глава ГИАГ Семен Кривонос рассказал, что стоит воспользоваться опытом самых комфортных европейских городов и сделать наши города такими же, как, например, Вена и Барселона.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, он побывал во многих европейских местах и может сказать, что наиболее комфортными городами для граждан есть Вена и Барселона, в частности, последняя считается одним из самых инклюзивных городов. Как объясняет глава ГИАГ, это законодательная основа, которая позволила сохранить баланс застройщиков, бизнеса и интересов проживающих в городе граждан, а также позволили эффективно местным властям реализовывать там свои права.

«Генеральный план города – это не просто о высотности застройки. Генеральный план города и вообще когда твой город комфортен – это значит больше жителей, это значит больше налогов, это лучшая экономика, это больше денег в твой бюджет и ты развиваешься динамично. Это аксиома», – констатирует Семен Кривонос.

К тому же, добавляет он, община получает выгоду от того, что город комфортен и в город тянутся люди, туристы, потому что это больше налогов и больше на развитие инфраструктуры. Если власти города ответственны, объясняет глава ГИАГ, и есть все законодательные инструменты для того, чтобы можно было принять градостроительную документацию, чтобы часть налогов оставалась в городе, город будет развиваться динамично.

Как сообщала Politeka, Кривонос рассказал, что сегодня антикоррупционные органы в Украине добрались до тех, кто когда-то казался вообще неприкосновенным.

Также Politeka писала о том, что Кущ рассказал, что после войны с россией экономику Украины должны совместно строить государство и бизнес.