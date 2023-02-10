Политтехнолог Тарас Загородний сообщил, что танки помогут ВСУ эффективнее деоккупировать украинские территории.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«В любом случае, любая техника, которая будет поступать в украинскую армию, она усилит украинскую армию. Тем более, что это даст в первую очередь возможность эффективно проводить контрнаступление, потому что танки – это все-таки оружие наступательное», - сообщил Тарас Загородний.

По словам политтехнолога, танки, которые западные партнеры скоро передадут Украине, помогут украинским военным более эффективно отвоевывать оккупированные сейчас территории. К тому же, как отметил Тарас Загородний, любая техника, которая применяется на фронте, может быть поломана или уничтожена, и ее надо чем-то заменять.

«Поэтому я не думаю, что это (поставки танков в Украину – Ред.) будет поздно, как иногда кажется», - добавил Тарас Загородний.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, как Украина может минимизировать свои потери на фронте.

Также Politeka сообщала, что американский военный Гарри Табах объяснил, почему Запад помогает Украине: «Это надо останавливать».