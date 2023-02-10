Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что для Украины должны быть такие гарантии, чтобы у россии даже мысли не возникало напасть на нас.

Об этом он рассказал на своем канале.

«На основе формулы мира должна формироваться новая как бы конструкция, архитектура вообще европейской безопасности, потому что общие две с половиной тысячи километров границы между россией и Украиной никуда не исчезнут. Ну и россия, судя по всему, никуда не исчезнет», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, всегда будет оставаться вероятность повторной войны, повторной агрессии. Именно поэтому, как подчеркнул Дмитрий Спивак, необходимо подписать такой пакет документов двухсторонних и многосторонних и получить такие четкие гарантии безопасности, чтобы россия больше не пыталась напасть.

«Страны-гаранты должны взять на себя такие обязательства, чтобы ни у россии, ни у путина, ни у последующих российских президентов даже мысли больше не возникало напасть на нашу страну», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, какой должна быть зона безопасности для Украины: «Адекватные рамки сожительства».

Также Politeka сообщала, что военный Святослав Дубина объяснил, почему переговоры между Украиной и рф невозможны: «Общество не дает сделать этот шаг».