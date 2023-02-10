Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Зеленский во время визита в Европу мог презентовать украинскую формулу мира.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Какие цели преследовал Владимир Зеленский? Конечно, это еще больше обратить внимание Евросоюза и Британии на то, насколько нам необходимо наступательное вооружение, потому что вот-вот на фронте будет решающее сражение. И поэтому первая задача – это убедить все-таки Запад в скорейших поставках всего для нас необходимого», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, речь не только о танках и ракетах большой дальности, но и о самолетах. Как отметил Дмитрий Спивак, еще одна цель, с которой Владимир Зеленский прилетел в Европу, — это презентация украинской формулы мира, которая состоит из десяти пунктов.

«Потому что любая война рано или поздно заканчивается миром. Цель этой формулы мира – прекратить войну и обеспечить Украине и Европе гарантии безопасности на многие десятилетия вперед», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, юрист Александр Чебаненко объяснил, как Украина может привлечь россию к ответственности: «Сделала это уже дважды».

Также Politeka сообщала, что политик Дмитрий Спивак рассказал, где Украина должна презентовать свою формулу мира: «Это правильная идея».