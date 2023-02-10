На этой неделе за нарушение требований природоохранного законодательства государственными инспекторами в добровольном и принудительном порядке взысканы убытки на сумму свыше 2,7 млн. гривен.

В период с 3 по 9 февраля 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 47 природоохранных мероприятий, составлено 101 протокол об административных правонарушениях. Рассчитаны убытки на сумму 2 млн 560 тыс. гривен. А в добровольном и принудительном порядке взыскано средств на сумму 2 млн. 72 тыс. гривен.

Среди наиболее резонансных нарушений требований природоохранного законодательства субъектами хозяйствования лидирует Львовская область.

Так, инспекцией во Львовской области произведен расчет убытков на общую сумму 1 млн 602 тыс. 743 грн. за незаконную рубку неустановленными лицами 48 деревьев породы десен и повреждение до степени прекращения роста вследствие неудовлетворительного формирования крон, 46 деревьев породы десен и 12 деревьев породы липа на территории Новокалиновского городского совета Самборского района.

Материалы направлены в Самборский ОП ГУ ЧП во Львовской области.