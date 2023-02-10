Публицист Александр Новохатский сообщил, что в Украине нет публичной аналитической деятельности.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

По словам публициста, в государстве любое ведомство, действительно работающее и пытающееся выстраивать какие-то планы, должно опираться по крайней мере на три аналитических источника относительно одного и того же события. Как отметил Александр Новохатский, по этому принципу работает, например, ЦРУ, имеющее собственные аналитические структуры.

«Я бы советовал читать в первую очередь документы, подписанные государством и государствами, опираться на официальные данные, официальные позиции и официальные документы», - заявил Александр Новохатский.

Как отметил публицист, в Украине именно из-за отсутствия качественной аналитической информации растет интерес к какой-то инсайдерской информации, «слитым» данным в анонимных социальных сетях.

«У нас в Украине аналитической деятельности такой публичной просто нет», – добавил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак предположил, с какой целью глава ЦРУ прилетел в Киев: «Есть определенная информация».

Также Politeka сообщала, что Святослав Дубина рассказал, как в Верховной Раде проходит проверка законопроектов: «Есть профессиональное направление».