Идеолог Олесь Доний объяснил, что мы должны не уменьшать свой исторический пантеон, а увеличивать, привлекая к нему всех деятелей культуры, которые родились и работали в Украине.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Я стою на той позиции, что каждый из нас персонально определяет список героев для себя. И мы свободная нация, украинцы – свободные люди, мы не вправе навязывать (это у нас отличие от российских императивов) друг другу и, конечно, всей нации свое представление. Мы можем предлагать, мы можем объяснять, мы можем распространять информацию», – объясняет Олесь Доний.
Следовательно, констатирует он, у украинцев действительно довольно большой пантеон героических личностей. К тому же, отмечает идеолог, в его концепции «25 ступенек й общественному счастью» как раз говорится о том, что нам нужно не уменьшать, а увеличивать исторический пантеон.
«Мы должны как большая культура, как большая нация впитывать всех родившихся в Украине деятелей, работавших в Украине. Отношение каждый из нас персонально к ним составит», - подчеркивает Олесь Доний.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Выяснилось, где не будет света после новых взрывов: "Самая сложная ситуация в..."
Если россияне возьмут Бахмут: украинцам сообщили о последствиях
Дочь будет видеть отца только на фото: на Днепропетровщине попрощались с молодым героем
"Как оберег": девушка, выжившая в Днепре, рассказала о самой дорогой вещи, которая у нее осталась
Также эксперт отмечает, что в каждом регионе к разным героическим личностям относятся несколько по-разному из-за того, что они больше или меньше на слуху, учитывая свое место рождения и деятельность. Тем не менее, констатирует он, каждый, кто родился в Украине и здесь работал, бесспорно, является деятелем нашей культуры, а уже свое мнение к ним каждый сформирует себе сам.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, устоят ли украинские дома при таком землетрясении, как было в Турции.
Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, как поступать с неоднозначными фигурами украинской культуры.