Идеолог Олесь Доний объяснил, что мы должны не уменьшать свой исторический пантеон, а увеличивать, привлекая к нему всех деятелей культуры, которые родились и работали в Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я стою на той позиции, что каждый из нас персонально определяет список героев для себя. И мы свободная нация, украинцы – свободные люди, мы не вправе навязывать (это у нас отличие от российских императивов) друг другу и, конечно, всей нации свое представление. Мы можем предлагать, мы можем объяснять, мы можем распространять информацию», – объясняет Олесь Доний.

Следовательно, констатирует он, у украинцев действительно довольно большой пантеон героических личностей. К тому же, отмечает идеолог, в его концепции «25 ступенек й общественному счастью» как раз говорится о том, что нам нужно не уменьшать, а увеличивать исторический пантеон.

«Мы должны как большая культура, как большая нация впитывать всех родившихся в Украине деятелей, работавших в Украине. Отношение каждый из нас персонально к ним составит», - подчеркивает Олесь Доний.

Также эксперт отмечает, что в каждом регионе к разным героическим личностям относятся несколько по-разному из-за того, что они больше или меньше на слуху, учитывая свое место рождения и деятельность. Тем не менее, констатирует он, каждый, кто родился в Украине и здесь работал, бесспорно, является деятелем нашей культуры, а уже свое мнение к ним каждый сформирует себе сам.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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