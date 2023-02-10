Глава ГИАГ Семен Кривонос объяснил, что генеральный план города должны утверждать органы местного самоуправления, тогда не будет никаких лишних высоток в скверах.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Начинается все с градостроительной документации. Это полностью полная ответственность органа местного самоуправления. Они формируют политику градостроительной документации, что и как будет строиться в городе», – объясняет Семен Кривонос.

В то же время ГИАГ во всей этой цепи, отмечает он, – это 1/10. К тому же, добавляет гость программы, у них это автоматизированная система, которая самостоятельно сразу проверяет представленные документы и генерирует разрешение.

И вот при наличии градостроительной документации, констатирует он, это можно будет сделать в автоматическом режиме без вмешательства человека. Но для этого, добавляет глава ГИАГ, орган местного самоуправления обязан проделать работу над утверждением генерального плана, согласовать его с гражданами.

«Тогда это позволит нормально и динамично развиваться городу. И тогда не будет никаких манипуляций с высотками, с застройкой скверов», - заключает Семен Кривонос.

Как сообщала Politeka, Кривонос рассказал, что сегодня антикоррупционные органы работают в Украине эффективно.

Также Politeka писала о том, что Кривонос рассказал, как законопроект №5655 будет предотвращать коррупцию.