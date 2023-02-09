Экономист Алексей Кущ рассказал, что после окончания войны с россией экономику Украины должны совместно строить государство и бизнес, чтобы мы смогли выйти из этого кризиса.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам эксперта, прежде всего это должны быть совместные усилия и государства, и бизнеса, потому что самостоятельно ни государство, ни бизнес из такого кризиса выйти не смогут. К тому же, добавляет он, опыт больших войн показывает, что только синегия государственных усилий и усилий бизнеса могут создать предпосылки для выхода из кризиса.

«Мы будем находиться в похожей ситуации, как когда-то находился Израиль после очереди достаточно тяжелых войн с арабскими странами, Шестидневная война, война на истощение, Война Судного дня, это все продолжалось достаточно долго, около 10 лет череда таких достаточно кровопролитных конфликтов», - рассказывает Алексей Кущ.

Также экономист отмечает, что такая же ситуация была в Германии. В частности, он говорит об экономической модели Альфреда Мюллера-Армака, который был экономистом при Эрхарде, лидере Федеративной Республики Германии, это был формат социально-рыночной экономики.

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