Американский военный Гарри Табах сообщил, что Запад помогает Украине, потому что пытается защитить в первую очередь свой народ.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Россияне сейчас начинают работать на опережение, чтобы что-то сделать, потому что они понимают, что в скором Украина будет вооружена до зубов, и уже тогда у них никакого шанса не будет устоять. Вот так я это вижу», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, другие народы, например, американский или британский, думают в первую очередь о себе и своем будущем. Но, как отметил Гарри Табах, не думая о том, что сегодня происходит в Украине, страны рискуют своим будущим, потому что это всё может прийти к ним. Именно поэтому западные партнеры помогают Украине, предоставляют вооружение, чтобы закончить войну.

«Это надо останавливать, пока мы можем это остановить в Украине и пока украинцы могут это остановить сами. Только нам надо им помочь», - заявил Гарри Табах.

Как писала ранее Politeka, американский военный Гарри Табах объяснил, с какой целью в Украину прибыли мониторинговые группы США.

Также Politeka сообщала, что военный Святослав Дубина сообщил, какая миссия украинцев в этой войне: «Ставим перед собой задачу».