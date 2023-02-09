Глава ГИАГ Семен Кривонос ответил на упреки в отсутствии обязанности реагировать на обращение в законопроекте №5655 и объяснил, что он на самом деле предусматривает.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, как раз действующее законодательство, нормы до законопроекта №5655 не регулируют, не устанавливают обязанности проверок. Зато этот законопроект, объясняет он, предусматривает 100% обязанность органа местного самоуправления осуществлять мониторинг по обращению, а по его результатам своим предписанием останавливать самовольное строительство.

«Понятно, что это как раз обязанность здесь и вводится. Практика делегирования части функций государства существует даже в Украине, не в контроле, но это частные нотариусы. Это совершенно отлично работает. Адвокаты, нотариусы, экспертиза проектной документации. В мире это тоже распространенная практика. При наработке этой концепции реформы как раз и учитывался опыт Великобритании, опыт Австралии, то есть учитывались наработки именно развитых стран прежде всего», - рассказывает Семен Кривонос.

По его словам, эту модель адаптировали с учетом наших определенных особенностей и реалий, а затем презентовали на Национальном совете реформ президенту, и она уже легла в основу законопроекта. Также глава ГИАГ добавляет, что в законопроекте предусматривается орган, который будет контролировать всю эту деятельность – Минрегион.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что сегодня коррупционеров нужно не просто увольнять, а судить по законам военного времени.

Также Politeka писала о том, что Сазонов рассказал о состоянии наших бойцов на фронте.





