Глава ГИАГ Семен Кривонос рассказал, что сегодня антикоррупционные органы в Украине работают эффективно и добрались до тех, кто когда-то казался вообще неприкосновенным.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Вся антикоррупционная архитектура уже создана: это Национальное Антикоррупционное Бюро Украины, это Антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, который, мне кажется, уже выносит сотый свой приговор по делу», - сообщает Семен Кривонос.

То есть констатирует гость программы, он постоянно набирает обороты, хотя его и не так давно запустили, как, например, НАБУ, но мы видим реальные приговоры, в частности, рабочих известных корпораций и олигархов. Мы видим, что это реально работает. К слову, приговоры они выносят почти каждый день.

«Просто все ожидают понятное простое появление приговора относительно известных фамилий, известных должностных лиц. И тогда всем будет понятно: «О, этого осудили». Но нужно отслеживать, ВАКС уже выносит такие приговоры», – объясняет Семен Кривонос.

В частности, рассказывает глава ГИАГ, речь идет об одном из топ-менеджеров группы олигарха Фирташа, многих судьях, которые вообще были неприкосновенной кастой, сейчас уже 5-6 из них приговоры.

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