Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что в этом году Мюнхенская конференция по безопасности очень проукраинская.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Скоро пройдет Мюнхенская конференция по безопасности. Это большое событие, которое проходит каждый год, и раньше это было такое весьма пророссийское мероприятие, я бы так сказал. На Мюнхенской конференции раньше было много пророссийских элементов», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, до войны на этой конференции приветствовали российскую делегацию и давали ей публиковать тексты о том, что интересы россии всегда надо учитывать. Как отметил Михаил Шейтельман, в этом году риторика Мюнхенской конференции по безопасности кардинально изменилась.

«На этой Мюнхенской конференции в этом году уже новый председатель Кристоф Хойсген, он яростно проукраинский человек. Многое делал Кристоф Хойсген, чтобы Мюнхенская конференция стала такой украинской победой. Туда едут разные делегации, но делегацию россии в этом году туда не пустили», - заявил Михаил Шейтельман.

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Также Politeka сообщала, что военный Святослав Дубина объяснил, почему переговоры между Украиной и рф невозможны: «Общество не дает сделать этот шаг».