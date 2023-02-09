Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что в Украине тоже есть сейсмические зоны, но там строят с запасом на случай землетрясения, а в Турции действительно некачественное строительство.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«В нашем государстве есть несколько мест сейсмической зоны и они разделены: это Одесса и Карпаты, они рассчитываются на 6-8 баллов по шкале Рихтера, если брать, например, Киев, то здесь высчитывается где-то на 4-5», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Попутно он замечает, что у нас часто при строительстве домов критикуют использование советских расчетов, мол, они устаревшие. По словам эксперта, они как раз работают и строить дома нужно с запасом, рассчитывая на землетрясение больших баллов.

«У нас в государстве было очень много таких разговоров, что они (ред. – турки) некачественно строят. Вот, пожалуйста, посмотрите. Я не могу сказать, что 5,6 баллов… Слушайте, в Японии и на 10 происходит, но смотрите, как там все стоит, потому что они рассчитывают правильно с запасом, также и качество, у них лучшие строительные материалы, у них лучшее строительство в мире», - объясняет Георгий Биркадзе.

Поэтому очень важно, подчеркивает он, чтобы в нашем государстве было понимание, как нужно строить, потому что старые панельные дома в случае такого землетрясения не устоят, но уже то, что строили в 2005, 2007 годах, – более качественное.

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