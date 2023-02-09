Американский военный Гарри Табах сообщил, что многие после окончания войны захотят инвестировать в Украину.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я думаю, что после победы Украины мир вообще изменится, и Украина изменит этот мир. Центр тяжести передвинется с Франции и Германии, я думаю, в балтийские страны, в Польшу и Украину. И конечно же, люди уже будут задавать вопросы о том, зачем нужна ООН, почему россия сидит в Совете безопасности», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, после войны россию лишат места в Совете безопасности ООН, уже сейчас во всем мире об этом говорят. К тому же, как отметил Гарри Табах, после войны могут возникнуть вопросы о том, справляется ли НАТО со своими задачами, нужно ли создавать новые более эффективные альянсы.

«Поэтому я думаю, что много вопросов будет еще задаваться и мировым лидерам, и государствам после победы Украины. И я уверен, что Украина будет центральной страной, на которую многие будут равняться, в которую многие захотят инвестировать», - заявил Гарри Табах.

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