Специалисты государственной экологической инспекции Украины ежедневно получают обращения от граждан и юридических лиц по вопросу необходимости получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками при использовании генераторов.

Следовательно, Госэкоинспекция подробно информирует:

в соответствии со статьей 11 Закона Украины "Об охране атмосферного воздуха" выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками могут производиться после получения разрешения на выбросы, выданного субъекту хозяйствования, объект которого относится ко второй или третьей группе, областной, Киевской, Севастопольской городскими государственными администрациями, органом исполнительной власти Автономной Республики Крым по вопросам охраны окружающей среды или через центры предоставления административных услуг по согласованию с территориальным органом центрального органа исполнительной власти.

К первой группе относятся объекты, взятые на государственный учет и имеющие производства или технологическое оборудование, на которых должны внедряться экологически безопасные технологии и методы управления. Вторая группа включает объекты, взятые на государственный учет и не имеющие производств или технологического оборудования, на которых должны внедряться экологически безопасные технологии и методы управления. К третьей группе относятся объекты, не относящиеся к первой и второй группам.

Учитывая, что Россия начала широкомасштабную военную агрессию против Украины Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64 на территории Украины введено военное положение. На основании указанного Указа, Кабинет Министров Украины постановлением от 18.03.2022 № 314 "Некоторые вопросы обеспечения производства производственной деятельности в условиях военного положения" установил, что в период военного положения право на осуществление хозяйственной деятельности может приобретаться субъектами хозяйствования на основании безвозмездного представления в органов лицензирования, разрешительных органов и субъектов предоставления публичных (электронных публичных) услуг декларации о производстве хозяйственной деятельности.

Декларация может быть подана по выбору субъекта хозяйствования независимо от задекларированного (зарегистрированного) местонахождение (места проживания), места осуществления хозяйственной деятельности или местонахождение соответствующего объекта:

• в электронной форме – через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности средствами мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг (далее – Портал Действие) (в случае представления декларации физическим лицом – предпринимателем);

• в бумажной форме – через центр предоставления административных услуг с последующей передачей органам лицензирования, разрешительным органам и субъектам предоставления публичных (электронных публичных) услуг средствами Портала Действие. После внесения информации в Портал Действие декларация возвращается заявителю.

Субъекты хозяйствования, которые получили право на осуществление хозяйственной деятельности на основании декларации, в случае отсутствия соответствующих разрешительных документов (документы разрешительного характера, лицензии и/или другие результаты предоставления публичных услуг), безотлагательно, но не позднее трех месяцев после прекращения или отмены военного состояния обращаются в соответствующие органы лицензирования, разрешительные органы и субъекты предоставления публичных (электронных публичных) услуг и получают соответствующие разрешительные документы в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных законодательством, без остановки (прекращения) их деятельности.

Каждый, кто использует генератор для работы, согласно статьям 240-243 Налогового Кодекса, должен платить эко-налог, даже если генератор арендован. Это действительно так, но только при условии, если объем выброса углекислого газа (СО2) превысит 500 тонн в год, что эквивалентно 200 тонн топлива.

Если вы используете генератор для личных нужд (дома), разрешение на выбросы вам не нужно. Декларации должен подавать только бизнес.

Но в то же время не следует игнорировать и возможные жалобы. Например, если шум генератора на первом этаже мешает жильцам второго, генератор можно поместить в проветриваемую специальную конструкцию перенести в удаленное от здания место. Это снизит шум. Также нельзя подключать без разрешения генератор прямо к сети. Он должен работать автономно.

Кроме того, генератор нужно размещать на расстоянии 6 м до ближайшей стены (этим правилом бизнес часто пренебрегает), на открытом воздухе или в специально загороженном вентилируемом сооружении. При его использовании выделяется угарный газ. Поэтому строжайше запрещено использовать генератор в помещениях, на балконах и т.д.

Важнейшее условие при эксплуатации генераторов – обеспечить безопасность его эксплуатации. В условиях полномасштабной войны работающий бизнес обеспечивает возможность не только выпить кофе или зарядить телефоны при отключении тока, но и платит налоги в бюджет и создает рабочие места.

Приводим список владельцев стационарных источников выбросов в атмосферный воздух не в производственной сфере, которые должны получить разрешение на выбросы:

1. Офисный центр, который отапливается котлами (обычно два котла) и (или) использует дизель-генератор.

2. ОСМД, которые имеют котлы для отопления, а также дизель-генератор.

3. Гаражный кооператив с отопительными котлами и (или) использует дизель-генератор.

4. Промышленное предприятие, сдающее в аренду помещение, основная производственная деятельность прекращена, исключительно сдача в аренду свободных площадей с отопительными котлами и (или) использует дизель-генератор.

5. Кафе, ресторан (особенно загородный), кроме котлов, генераторов, к источникам выбросов относятся печи, мангал.

6. Почтовое отделение с отопительными котлами и (или) использует дизель-генератор.

7. Школа, детсад, больница, санаторий, база отдыха, дом престарелых с котлами для отопления, дизель генератор.

8. Банковское учреждение (отделение банка) с отопительными котлами и (или) использует дизель-генератор.

9. СТО, шиномонтаж с отопительными котлами и (или) использует дизель-генератор.

10. Магазин, торговый центр, с отопительными котлами и (или) использует дизель-генератор.

11. Отель, мотель с отопительными котлами и (или) использует дизель-генератор.

12. Ремонтные мастерские, лесопилки, мини- пекарни, камеры с отопительными котлами и (или) использует дизель-генератор.

13. Склады, перевалочные базы с отопительными котлами и (или) использует дизель-генератор.

14. Театры, клубы с отопительными котлами и (или) использует дизель-генератор.

15. Спортивные сооружения площадки с отопительными котлами и (или) использует дизель-генератор.

16. Юридические лица, не проводящие хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов (статья 240 НКУ).

Перечень не является окончательным, поэтому каждое юридическое лицо, владелец любого стационарного источника выбросов, даже одного котла мощностью 20-30 кВт или дизель-генератора, который работает суммарно один — два часа в год, обязано получить разрешение на выбросы.