Об этом пишет Юрий Федоров на своей странице в сети Facebook, сообщает Знай . Далее приводим слова автора без комментариев.

Так уж случилось, что из-за профессиональной деятельности мне часто приходилось общаться с людьми именно на этом посту - Заместитель Министра Обороны. Если быть точным, это 4 разных человека за 6 лет. Кто-то слышал и хотел перемен, а кто-то, к сожалению, откровенно зарабатывал. Все люди разные, но есть одна характерная особенность – почти все завершают карьеру подозрением о преступлении. Только Oleksiy Martsenyuk за последние годы ушел с должности не из-за скандала, а из-за министерских ротаций.

Сегодня многие обсуждают скандалы при закупках без понимания процессов, поэтому я решил пролить немного света на темноту госзакупок и рассказать вам:

- чем занимаются ДДЗ, ЦУРСМЗ, ЦУКЯ, ЦУРЗ и ЦУПЗ;

- почему из-за яиц по 17 грн больше пострадает солдат, чем бюджет;

- почему вещное обеспечение будет только хуже;

- И как закрыть вновь открытое окно коррупционных возможностей на закупках Министерства Обороны.

Текста будет много, так что поехали.

Для того, чтобы понять где те самые конюшни Авгия, сначала нужно разобраться во всем пути формирования потребности и реализации закупки, а также в органах, этим занимающихся.

Поэтому начнем с аббревиатур...

ЦУРЗ – Центральное Управление Вещевого Обеспечения (подчинение: Командование Сил Логистики – Тыл ВСУ – Главнокомандующий ВСУ) – этот орган занимается формированием потребности вещевого имущества и делает заказ на закупку в соответствии с доказанным бюджетом. То есть, здесь решается, что за условные 100 млн грн нужно купить 1000 броников, 1000 шлемов, 2000 комплектов формы и 4000 пары носков. И именно этот орган отвечает за хранение и выдачу поставляемого имущества.

ЦУПЗ – Центральное Управление Продовольственного Обеспечения – почти то же, что и ЦУРЗ, но занимается питанием.

ЦУРСМЗ - Центральное Управление Развития и Сопровождение Материального Обеспечения ВСУ (подчинение: Заместитель Министра Обороны - Министр Обороны) - довольно новый орган, созданный после начала войны (2015г. под названием ГУРСМЗ – главное управление) по волонтерской инициативе, поддержанной тогдашним Министерство обороны. Занимается разработкой норм обеспечения и требований к каждой единице продукции, а также сохраняет образцы-эталоны.

То есть, эта организация формирует ассортимент вещевого и пищевого обеспечения, так сказать, "меню", из которого ЦУРЗ выбирает, что именно хочет заказать.

ЦУКЯ – Центральное Управление Контроля Качества ВСУ (подчинение: Заместитель Министра Обороны – Министр Обороны) – еще несколько лет назад этот орган входил в состав ГУРСМЗ, то есть был создан как часть ЦУРСМЗ. Занимается контролем качества снаряжения и еды. То есть они проверяют, чтобы то, что поставляется на склады ЦУРЗа, отвечало тем характеристикам, которые требует ЦУРСМЗ.

ДДЗ – Департамент Государственных Закупок ВСУ (подчинение: Заместитель Министра Обороны – Министр Обороны) – закупочный орган, заключающий договоры с поставщиками снаряжения и питания.

То есть они ищут поставщиков и заключают договоры на ту продукцию и в том количестве, которое заказал ЦУРЗ.

Теперь давайте соберем все эти органы вместе и выстроим приблизительный АЛГОРИТМ закупки на примере обеспечения Рюкзаками боевыми индивидуальными - РБИ:

- ЦУРСМЗ разработал технические требования на рюкзак боевой индивидуальный (ткань Cordura, полиамидные ленты, нити усиленные, форма и линейные измерения указаны на рисунках);

- ЦУРС посмотрел остатки на складах, оценил ситуацию в войсках и решил, что нужно закупить 100000 тыс рюкзаков в маскировочном рисунке ММ-14 (пиксель) и 2 тыс черных рюкзаков для моряков;

- ДДЗ определяет цену, находит двух поставщиков на пиксельные рюкзаки и одного на черные и заключает три договора;

- ЦУКЯ проверяет, отвечает ли то, что производители везут на склады, требованиям ДОГОВОРОВ;

- ЦУРЗ распределяет имущество по центральным базам хранения, откуда дальше рюкзаки выдаются зампотилам подразделений.

«Все выглядит довольно прозрачно и понятно, где же та коррупционная калитка, яйца и измена?!», - спросите вы.

Так вот яйца будут немного позже, а остальное вы уже оставили без внимания.

Весь вопрос именно в Алгоритме проведения закупки.

Разберемся подробнее.

Мы помним, что у поставщиков рюкзаков у нас было трое. Представим, что все они были разные по духу и опишем три основных типа поставщиков:

- Тип 1 – профессиональный производитель. У него есть свои фабрики, горы специализированного оборудования, сотни, а может и тысячи сотрудников, отделы закупки, логистики, контроля качества, сертификации и т.д. Такой поставщик, как только увидел запрос на РБИ (так называется у военных рюкзак), сразу знает, какие материалы и оборудование нужно использовать, просчитал стоимость сырья, производства, добавил стоимость содержания смежных необходимых отделов, затраты на содержание производства между заказами и вышел на условную себестоимость в 2000 руб. Добавил налоги, заработок, курсовые и другие риски и предложил Государству 50000 рюкзаков (согласно требованиям МОУ – кордура, молле, закрепы и т.д) за 60 дней по 2500 грн.

- Тип 2 – профессиональный «барыга». Он профессионально занимается импортом, имеет контакты в Турции и Китае. Всегда "может все и в любом количестве". Он позвонил по всем знакомым производствам за рубежом с вопросом "почем тактический рюкзак", получил цену в 600 грн, добавил прибыль и предложит Государству 50000 тактических рюкзаков (школьный рюкзак из оксфорда в цвете пиксель) за 60 дней по 200 грн.

- Тип 3 – владелец швейного цеха. Он шьет. Возможно, даже помогал с пошивом крупным компаниям, когда те не успевали. Весь персонал – только швеи, столько сколько нужно для выполнения текущих заказов. Закройщик приходит по вызову. Лекалы остались от предыдущего заказчика. Материалы на рынке. Доставка своим спринтером в две ходки. Швей подберет по ситуации. Налоги? Сами понимаете.

Решился. Подписал соглашение на поставку 2000 черных рюкзаков (выглядит как по требованиям МОУ) за 60 дней по 2200 грн.

Теперь о конкуренции.

1. Наш лидер по цене – профессиональный барыга. Сделано ужасно, но дешево.

2. Второй – малый производитель. Качество – очень зависит от конкретного владельца. Его профессионализма, патриотизма и алчности. От идеальной до ужасающей. Производственные возможности очень ограничены из-за отсутствия большой системы обслуживания и управления.

3. С огромным отставанием будут профессиональные фабрики. Они очень трудны и зарегулированы. Каждый день несут огромные расходы на содержание. Но производственные возможности просто огромны, а качество очень стабильно из-за практического отсутствия человеческого фактора как такового – стоят очень дорогие швейные автоматы.

Как мы видим, профессиональные компании-производители не имеют шанса получить заказ в ситуации, когда единственным критерием оценки является цена. Поэтому они должны либо уйти с рынка, либо убирать контроль качества и сознательно экономить на сырье и производстве.

Результат единственный – ухудшение качества. До нуля. Быстро.

Возможно ли это предупредить?

Так!

Постоянный контроль качества! На всех этапах!

С момента создания и до 24.02.2022 г. ЦУРСМЗ занималось не только разработкой требований и хранением эталонов, но и предоставлением Выводов о соответствии предлагаемого товара тем же требованиям и эталонам. Без этого Заключение невозможно было принять участие в закупке.

То есть, все поставщики сразу получали равные условия участия на рынке во время торгов.

А потом ЦУКЯ очень активно поддерживало желание производителей усиливать контроль качества постоянными проверками материалов и готовых изделий.

Так развивалась институциональная возможность профессиональных производителей выдерживать высокое качество при любых условиях.

«Где же коррупционные окна?!», - снова спросите вы.

Следите за руками!

После полномасштабного вторжения, наша армия значительно увеличила свою численность. Крупные производители как могли перестраивали логистику, перемещали производства, искали новых поставщиков сырья. На это ушло несколько месяцев.

ДДЗ абсолютно рационально перешел из публикаций на площадке Prozorro на заключение прямых договоров со всеми, кто обещал качество и большое количество.

Также рациональным для первых месяцев полномасштабного вторжения было забрать из договоров контроль качества, поскольку его просто негде было проводить, ведь лаборатории не работали.

Но ведь дьявол кроется в деталях. Поэтому после относительной стабилизации ситуации с вещевым имуществом к приведенной мною выше АЛГОРИТМУ закупки не был возвращен контроль качества при подаче предложения (даже облегчен) и не был предусмотрен контроль качества при поставке товара (как помним, ЦУКЯ проверять может ровно на столько, на сколько это предусмотрено договором).

Это не произошло ни через несколько месяцев, когда в строй вернулись украинские производственные гиганты, ни спустя почти год (я о сегодняшней дате).

Именно это открыло окно возможностей должностным лицам подписывать договоры с тем, с кем они хотят, и по своим условиям. А то, что занижение себестоимости для увеличения прибыли прямо пропорционально занижению качества, к сожалению, никого не обходило.

Была ли коррупция или нет – решать профессионалам, но окно точно существует.

Надеюсь, здесь все ясно и можем идти дальше!

Если не надоело – давайте теперь о питании!

В начале напомню, что к формированию процесса продовольственного обеспечения привлечены те же подразделения ВСУ, что и для вещевого обеспечения. Многое похоже, поэтому сразу коротко о контроле качества продуктов в 2022 году.

МОУ отчиталось, что в отличие от 2021 года не было обнаружено некачественных продуктов.

Количество проверок – 0. Это все, что нам нужно знать о контроле качества продовольственного обеспечения в 2022 году.

Наконец-то о яйцах.

Здесь все немного сложнее.

Сегодня будем рассматривать только питание в ППД, а сухпаи и окопное питание оставим в следующий раз.

Сама система питания в ППД (Пункте Постоянной Дислокации) диаметрально противоположно изменялась многократно. От выращивания скота и овощей военными – до полного обслуживания на аутсорсинге.

По состоянию на начало полномасштабного вторжения большинство воинских частей получают продукты питания по каталогу, а штатные повара готовят на оборудовании, принадлежащем ВЧ.

Другие ВЧ имеют приготовление на аутсорсинге, то есть получают те же продукты питания по каталогу, но за хранение и приготовление (в т.ч. наличие оборудования) отвечает компания-поставщик услуги.

Как-то так принято, что легких путей мы не ищем, поэтому необходимость предоставления услуг по приготовлению предусматривается КАЖДЫМ договором по питанию военных (отдельная статья расходов). Это сразу делает невозможным конкурентное участие в пищевом обеспечении армии таких ретейлеров как АТБ, СЕЛЬПО или МЕТРО, и большинство крупных отечественных производителей продуктов питания, которые готовы поставлять продукты, но не хотят заниматься приготовлением пищи в ВЧ.

Ну и, наконец! Яйца!

Каталог продуктов на 400 наименований был разработан, чтобы открыть возможности для начпродов и поваров время от времени «баловать» своих подопечных и готовить не только сытные, но и вкусные и полезные блюда.

В чем суть. Поставщики предлагают цены на 400 позиций, окончательная цена – средняя цена всего каталога, самое выгодное предложение побеждает.

Затем Государство и поставщик согласовывают среднюю сумму денежных средств на суточный рацион для обеспечения необходимым количеством калорий.

Теперь у начпрода задание выбрать ингредиенты из каталога, чтобы обеспечить необходимое количество калорий и влезть в 121,50 грн в сутки на бойца.

Давайте снова на примере.

Представьте, что на каждый прием пищи планируется одинаковое количество денежных средств.

А теперь представьте себе этот прием пищи из трех компонентов в стиле плацкарту 90-х (это чтобы легче было считать), а именно – вареный картофель, вареные яйца и куриное бедро.

Мы с вами знаем, что сумма обеспечения неизменна, то есть такой прием пищи будет стоить 40,50 гривен.

А теперь давайте посчитаем, что войдет в такой "пир" по ценам каталогов ВСУ и ГНСУ (считаем только стоимость продуктов, поскольку хранение и приготовление это отдельные статьи расходов).

ВСУ ГНСУ

Картофель, гр 250 300

Яйца, шт 1 3

Курица, гр 150 240

Теперь мы наглядно видим, что государственному бюджету абсолютно безразлично такие "детали", но бойцы будут полуголодные. Лично для меня это еще хуже.

Ну и пора возвращаться к теме этого сообщения, а именно – как не зафакапить новому Заместителю Министра Обороны.

Не хочу здесь обсуждать кадровые решения, некоторые из которых давно уже назрели, поговорю о системах.

Вещественное обеспечение:

1. Возвратить выводы о соответствии предлагаемого товара (по облегченной процедуре на период военного времени).

2. Проводить оффлайн аукционы между производителями. Поверьте, конкуренты - гораздо настойчивее журналистов-расследователей)

3. Возвратить контроль качества готовых изделий (ограниченный перечень испытаний на период военного времени).

4. Сделать контроль качества поставляемых изделий в 2022 году и хранящихся на складах. Особенно защитного снаряжения.

5. Просмотреть нормативную документацию на изделия, а именно:

- срочно исправить технические ошибки (некоторые ошибки в документации живут уже 7 лет);

- систематизировать и унифицировать требования к материалам;

- модернизировать изделия, учитывая мировой прогресс и боевой опыт.

Пищевое снабжение:

1. Вынести услугу по хранению и приготовлению пищи в отдельные договоры.

1а. Завершить реформу и полностью отказаться от аутсорсинга в питании.

2. Проанализировать использование каталога продуктов за последние пять лет и вынести в дополнительное меню манипулятивные позиции типа осетрины, которые почти не заказываются военными, но искажают ценовые предложения на основные продукты.

Но прежде нужно не забывать, что предприятия, которые ставят своей целью делать качественную продукцию для военных, заслуживают откровенный диалог. Они заслуживают, чтобы их слышали и помогали. Потому встречи с производителями должны быть на регулярной основе!

Надеюсь, это сообщение предоставит базовое понимание процессов, происходящих во время обеспечения нашей армии, и, как минимум, ограничит манипуляции особо активных нападающих и защитников.

Отдельно хочу обратиться к представителям Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Александр Завитневич Роман Костенко Yuriy Mysyagin Юрий Здебский

Уважаемые Народные Депутаты, парламентский контроль в военных закупках может стать показательно эффективным методом превенции коррупции!

Присутствие представителей Комитета и непосредственное наблюдение за процедурами заключения годовых соглашений почти полностью исключит возможность «коррупционного человеческого фактора» (имеются в виду процедуры по предоставлению Выводов о соответствии образцов и проведению оффлайн аукционов).

При правильной организации, на весь процесс подготовки к подписанию соглашений в год необходимо, по моему мнению, не больше двух недель, а результат вас очень приятно удивит!