Политтехнолог Сергей Гайдай сообщил, что именно президент должен сделать все возможное, чтобы государство было в безопасности.
Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Есть такая должность – самый мощный, самый крупный чиновник страны, то есть президент. У нее, как и у любой должности, есть три функции, базовые функции, которые человек должен делать хорошо. Первая функция – это права и свободы граждан, президент – это гарант конституции», - сообщил Сергей Гайдай.
По словам политтехнолога, президент лично отвечает за то, чтобы любой гражданин в стране был защищен с точки зрения своих прав и свобод. Как отметил Сергей Гайдай, вторая функция президента в том, что он должен отвечать за безопасность своего народа, руководя армией. То есть именно президент должен обеспечить безопасность страны.
«Он должен выстроить систему безопасности такую, чтобы она была готова к любому нападению. И третья функция – это главный дипломат, человек, который представляет нас на международной арене», - заявил Сергей Гайдай.
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