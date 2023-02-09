Идеолог Олесь Доний рассказал, что многие украинские деятели в свое время и коммунизм поддерживали, и были красными, но потом реабилитировались, поэтому их нельзя выбрасывать из нашего пантеона.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Гоголь – это трудная персона для осмысления. Так у нас все персоны не простые. Ничего страшного. Мы показываем, что у нас разные персоны. Шлем-Алейхем, этнический еврей, - это деятель украинской культуры, мы их впитываем», - объясняет Олесь Доний.

В частности, отмечает он, не нужно отвергать и тех деятелей культуры, которые писали на разных языках, но осознавали себя украинцами, пусть и были другого происхождения, как, например, Агатангел Крымский с тюркским происхождением. Так же, добавляет эксперт, не стоит отвергать и тех деятелей, которые не идентифицировали себя как украинцы или были красные, в частности полуполяк Казимир Малевич.

«Ибо, если анализировать Расстрелянное возрождение, их расстреляли большевики. Так большинство из них первоначально прославляли этих коммунистов и большевиков. Что, их из-за этого вычеркивают? Александр Довженко – это коммуняцкий пропагандист, но у него гениальные произведения, в частности фильм «Земля». Но это откровенная коммуняцкая агитка, но гениальная, что поделаешь?», - констатирует Олесь Доний.

По его мнению, у нас много непростых персон и мы должны знать, кто писал доносы из известных талантливых литераторов, а потом определяться, чего у них было больше. То есть, объясняет идеолог, каждый конкретный случай иной. В частности, он говорит об Олесе Гончаре, который под коммунистами был гибким, а затем реабилитировался благодаря тому, что первый бросил коммунистический билет.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что 24-е место к общественному счастью говорит нам учиться системности.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, когда проводить культурную сепарацию с россией.