Финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил, что для эффективной борьбы с коррупцией надо вскрывать всю коррупционную сеть.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«О реальной борьбе с коррупцией мы сразу узнаем, потому что она будет проходить в очень жестких условиях. Если мы представим себе мирное время, то для того, чтобы бороться с коррупцией, реально нужно вводить на несколько месяцев какое-то чрезвычайное положение в стране», - сообщил Алексей Кущ.

По словам финансового аналитика, для эффективной и результативной борьбы с коррупцией надо было бы вывести всю Национальную гвардию, перевести всех правоохранителей на казарменное положение. Как отметил Алексей Кущ, такие меры нужны потому, что борьба с коррупцией – это не просто отдельные аресты.

«У нас часто путают борьбу с коррупцией с арестом каких-то двух-трех чиновников. Коррупция – это сетевое явление, если идет борьба с коррупцией, надо вскрывать целые пласты, сегменты вот этой коррупционной сетки», - заявил Алексей Кущ.

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Как писала ранее Politeka, Павел Себастьянович объяснил, поможет ли презумпция невиновности коррумпированным чиновникам.

Также Politeka сообщала, что Святослав Дубина рассказал о внутренних врагах Украины и почему с ними надо бороться: «Этот вопрос надо решать».