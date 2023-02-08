По информации Генштаба ВСУ, противник, пытаясь взять под полный контроль Луганскую область, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском и Лиманском направлениях. Несет значительные потери. Особенно в живой силе.

За минувшие сутки в Луганской области под огненное влияние попали Макеевка, Площадка, Невское, Песчаное, Кременная, Диброва и Белогоровка.

Противник фактически уничтожает жилищную и критическую инфраструктуру Луганской области, осуществляя авиаудары и обстреливая населенные пункты из всех видов вооружения – танков, артиллерии, минометов, систем залпового огня.

На днях местными источниками аналитического отдела ГИ "Правое Дело" были зафиксированы координаты баз накопления тяжелой бронетехники и автомобильного транспорта противника в оккупированном г. Первомайск Луганской области. Территория промышленного предприятия использовалась российскими оккупантами в качестве перевалочной базы и места постоянного хранения автомобильной и тяжелой бронетехники.

Местным движением сопротивления координаты баз накопления вражеской техники были переданы украинским специальным службам. Усилиями украинских защитников эти базы прекратили свое существование.

Информацию о нанесении ракетного удара в местах базирования подтвердили представители оккупационной администрации. По информации местного коллаборанта Колягина, в результате обстрела Первомайска получили значительные повреждения производственные мощности одного из промышленных предприятий, а также асфальтобетонное покрытие подъездной дороги к нему.

По предварительной информации, на территории предприятия находилось более 30 единиц тяжелой бронетехники и автотранспорта противника.

В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки артиллеристы и ракетчики Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов.

Напомним, 31 декабря 2022 года Силами обороны Украины был нанесен удар по штабу ЧВК "Вагнер" в оккупированном Первомайске Луганской области. По информации местных источников, помещение здания городской центральной больницы было превращено оккупантами в казармы для личного состава.

Координаты мест расквартирования личного состава оккупантов были предоставлены ВСУ и представителям разведобщества аналитическим отделом общественной инициативы "Правое Дело".

Сопредседатель ГИ "Правое Дело", общественный активист, военный эксперт Дмитрий Снегирев