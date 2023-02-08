По информации Генштаба ВСУ, противник, пытаясь взять под полный контроль Луганскую область, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском и Лиманском направлениях. Несет значительные потери. Особенно в живой силе.
За минувшие сутки в Луганской области под огненное влияние попали Макеевка, Площадка, Невское, Песчаное, Кременная, Диброва и Белогоровка.
Противник фактически уничтожает жилищную и критическую инфраструктуру Луганской области, осуществляя авиаудары и обстреливая населенные пункты из всех видов вооружения – танков, артиллерии, минометов, систем залпового огня.
На днях местными источниками аналитического отдела ГИ "Правое Дело" были зафиксированы координаты баз накопления тяжелой бронетехники и автомобильного транспорта противника в оккупированном г. Первомайск Луганской области. Территория промышленного предприятия использовалась российскими оккупантами в качестве перевалочной базы и места постоянного хранения автомобильной и тяжелой бронетехники.
Местным движением сопротивления координаты баз накопления вражеской техники были переданы украинским специальным службам. Усилиями украинских защитников эти базы прекратили свое существование.
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Информацию о нанесении ракетного удара в местах базирования подтвердили представители оккупационной администрации. По информации местного коллаборанта Колягина, в результате обстрела Первомайска получили значительные повреждения производственные мощности одного из промышленных предприятий, а также асфальтобетонное покрытие подъездной дороги к нему.
По предварительной информации, на территории предприятия находилось более 30 единиц тяжелой бронетехники и автотранспорта противника.
В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки артиллеристы и ракетчики Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов.
Напомним, 31 декабря 2022 года Силами обороны Украины был нанесен удар по штабу ЧВК "Вагнер" в оккупированном Первомайске Луганской области. По информации местных источников, помещение здания городской центральной больницы было превращено оккупантами в казармы для личного состава.
Координаты мест расквартирования личного состава оккупантов были предоставлены ВСУ и представителям разведобщества аналитическим отделом общественной инициативы "Правое Дело".
Сопредседатель ГИ "Правое Дело", общественный активист, военный эксперт Дмитрий Снегирев