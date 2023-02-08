Политолог Владимир Воля сообщил, что россияне очень часто злорадствуют, когда у других людей происходит беда.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Есть определенная часть людей в обществе циничных и даже не в своем уме, то есть психически больные люди, потому что произошедшее – это трагедия. Ее никак нельзя трактовать как какой-то знак, просто произошли тектонические проблемы, напряжение между плитами время от времени дает о себе знать этими землетрясениями разной мощности», - сообщил Владимир Воля.

По словам политолога, слова россиян о том, что произошедшее в Турции землетрясение - это возмездие за поставки Украине «Байракторов», абсолютно некорректны. Как отметил Владимир Воля, злорадство очень распространено среди россиян, особенно когда у кого-то случается такое огромное горе, и это явление уже хроническое.

«В россии многие испытывают это превосходство ко всем народам вокруг», - заявил Владимир Воля.

Как писала ранее Politeka, новая беда обрушилась на Турцию, кадры: «Видно было даже из космоса».

Также Politeka сообщала, что десятки украинцев «исчезли» после землетрясения в Турции: срочное заявление МИД.





