8 февраля Владимир Зеленский выступил перед парламентом Великобритании после встречи с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком.

Президент Украины отметил, что выступает от имени украинских воинов и каждого защитника. Военных, которые тренируются и будут на передовой. От имени каждого отца и матери, ожидающих своих сыновей и дочерей с войны.

Он поблагодарил британцев за их храбрость в помощи Украине во время войны с Россией. Напомнил, что Великобритания стоит бок о бок из Украины с первых минут полномасштабного вторжения России.

"Мы всегда одержим верх над злом, это лежит в основе наших и ваших традиций. Как только старое зло победили, новое пытается поднять голову. Мы знаем, что свобода победит, а Россия — проиграет", - сказал Зеленский, а зал на этих словах начал аплодировать.

Владимир Зеленский заявил, что Великобритания идет вместе с Украиной к наиболее важной победе нашего времени: "Это будет победа над самой идеей войны".

Во время выступления Зеленский отдельно поблагодарил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который также был в зале: "Борис, ты объединил других, когда это казалось совершенно невозможным. Благодарю тебя".

Кроме того, он заранее поблагодарил за будущую поставку самолетов.

"Я призываю вас и мир предоставить боевые самолеты для Украины — крылья для свободы... Покидая здание британского парламента 2 года назад, я благодарил вас за вкусный английский чай. Я оставлю парламент сегодня, благодаря всем вам заранее за мощные английские самолеты", — сказал президент.

"В Украине сегодня каждый пилот Воздушных сил – король. Наши короли делают все возможное и невозможное, чтобы спасать жизнь. И они надеются на получение новых самолетов. Нам нужны боевые самолеты. Самолеты – это крылья для свободы", - добавил Зеленский.