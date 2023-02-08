По результатам совещания, которое прошло в Полтаве 4 февраля, городские власти обязуются в течение одного месяца начать процесс устранения памятников русской культуры.

Об этом сообщили на канале «Новости Полтавщины».

4 февраля в Полтаве представители Правительства Украины, местной власти и общественности провели совещание по наличию в городе памятников культуры россии.

«Любые российские и советские маркеры, которые здесь стоят, будут использоваться россиянами для отрицания существования украинской нации. Поэтому важно избавляться от российского имперского шлака», - объяснил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По словам Олеся Дония, главы Центра исследований политических ценностей из-за этой ситуации возникает такое впечатление, что городские власти Полтавы ходят в этом вопросе окольными путями и создают препятствия для устранения символов российского империализма из украинского публичного пространства.

«Вместо демонтажа и музеефикации этих объектов городские власти ищут возможности их переименования. По сути, оставляют маркеры российского присутствия, давая повод путину и путинским фашистам считать Полтаву «русским городом», – объяснил Олесь Доний.

Также к совещанию присоединились председатель Полтавского областного Совета Александр Беленький, заместитель председателя Полтавской ОВ Алексей Бруслик, заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко, представители общественности из Полтавы и Киева и представители городских полтавских властей.

По результатам совещания решили, что в течение одного месяца полтавские городские власти должны начать устранять российские памятники из публичного пространства города.

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