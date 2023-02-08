Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украина сейчас борется за демократические ценности.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сегодня идет война между демократией и авторитаризмом, между свободой и запретами, между развитием и стагнацией. И Украина здесь вот, с этой стороны, она за развитие, за свободу, за демократию», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Украина сейчас защищает демократические ценности, свободы и права человека, тогда как россия упорно продолжает строить автократию в своем государстве. Как отметил Дмитрий Спивак, демократия, за которую сейчас украинцы отдают свои жизни, — это фундамент всего.

«А фундамент демократии – это свобода слова, мыслей, изречений. То есть не надо мне диктовать, что читать, что слушать и так далее», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина сообщил, какая миссия украинцев в этой войне: «Ставим перед собой задачу».

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