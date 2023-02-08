Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что для многих результаты деятельности СБУ стали неожиданными.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Два законопроекта о контрразведывательной деятельности и про борьбу с терроризмом лежат, их надо принимать, их надо добивать, лоббировать, потому что и в военное время сейчас, и в поствоенный период это наиболее актуальные вещи. Необходимо уже законодательно расширить возможности, полномочия и функционал СБУ», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, СБУ должна работать над этими важными во время войны направлениями, должна четко проследить весь алгоритм действий в связи с этими проблемами. Как отметил Дмитрий Спивак, СБУ показывает впечатляющие результаты, поэтому и с этими задачами тоже сможет справиться.

«Есть, за что похвалить Василия Малюка (глава СБУ – Ред.), есть результаты, которые для многих очень неожиданные. И очень хочется пожелать СБУ выходить на новый уровень и становиться современной спецслужбой с нулевой толерантностью к коррупции, с мощным функционалом», - заявил Дмитрий Спивак.

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