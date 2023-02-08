Военный Святослав Дубина сообщил, что в каждом подразделении ВСУ должны быть свои аэромобильные группы.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Хочу сказать по поводу комплектации. Год назад неподготовленные люди взяли оружие и пошли защищать родину. Год они фактически с нуля обучались военному делу и защищали родину. Не каждый человек готов брать в руки оружие и убивать врага. Это должна быть определенная физическая форма, определенные компетенции, психологическое состояние», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, до сих пор Украине не удалось принять вызовы, которые перед ней стоят, и окончательно решить, как комплектовать армию и чем. Как отметил Святослав Дубина, давно необходимо было решить вопрос с беспилотниками и принять доктрину о малых аэромобильных войсках.

«В каждом взводе, в каждом подразделении должны быть свои аэромобильные группы, которые будут заниматься разведкой, которые будут работать с дронами-бомберами, с дронами-камикадзе», - добавил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, как Украина может минимизировать свои потери на фронте.

Также Politeka сообщала, что Гарри Табах заявил, что Украина будет получать достаточно того, что ей нужно для полной победы над россией.