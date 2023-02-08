Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об эффективности систем ПВО на северной границе Украины.
Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ в Facebook .
На вооружении подразделений Северной операционной зоны стоят системы ПВО как западных образцов, так и украинских.
«На вооружении наших подразделений противовоздушной обороны стоят образцы как западной техники, так и украинской. Все без исключения военнослужащие хорошо мотивированы, имеют большой боевой опыт и умело его используют при отражении как атак беспилотных летательных аппаратов, так и крылатых ракет», - отметил Сергей Наев.
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Командующий Объединенными Силами ВСУ добавил, что эффективность еще может повыситься, если на вооружении ВСУ будет больше образцов западной техники.
«В настоящее время все силы и средства обеспечены соответствующими ракетами, личный состав обучен, мотивирован и верит в то, что каждая цель в воздухе будет сбита.
Мы работаем над тем, чтобы добиться такого результата и ежедневно повышаем готовность наших сил к отражению угрозы с воздуха», - сообщил Наев.
Напомним, западные партнеры передают Украине системы противоракетной обороны PATRIOT и комплексы SAMP-T, которые помогут усилить защиту неба. В прошлом году Германия передала Киеву систему противовоздушной обороны IRIS-T.
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