Все силы и средства снабжены соответствующими ракетами и готовы к отражению атак врага.

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об эффективности систем ПВО на северной границе Украины.

Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ в Facebook .

На вооружении подразделений Северной операционной зоны стоят системы ПВО как западных образцов, так и украинских.

«На вооружении наших подразделений противовоздушной обороны стоят образцы как западной техники, так и украинской. Все без исключения военнослужащие хорошо мотивированы, имеют большой боевой опыт и умело его используют при отражении как атак беспилотных летательных аппаратов, так и крылатых ракет», - отметил Сергей Наев.

Командующий Объединенными Силами ВСУ добавил, что эффективность еще может повыситься, если на вооружении ВСУ будет больше образцов западной техники.

«В настоящее время все силы и средства обеспечены соответствующими ракетами, личный состав обучен, мотивирован и верит в то, что каждая цель в воздухе будет сбита.

Мы работаем над тем, чтобы добиться такого результата и ежедневно повышаем готовность наших сил к отражению угрозы с воздуха», - сообщил Наев.

Напомним, западные партнеры передают Украине системы противоракетной обороны PATRIOT и комплексы SAMP-T, которые помогут усилить защиту неба. В прошлом году Германия передала Киеву систему противовоздушной обороны IRIS-T.

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