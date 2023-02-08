Госэкоинспекцией Центрального округа в 2020 году во время проведения внеплановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства Кобеляцким коммунальным предприятием «Водоканал Плюс», расположенного в г. Кобеляки, Полтавской области был установлен факт забора воды из 13 подземных водных скважин.

Специальное разрешение на пользование которой отсутствует за все время работы предприятия. А это с 01.01.2018.

Соответственно, инспекцией рассчитаны убытки и предъявлены ККП «Водоканал Плюс» претензии по добровольной уплате на общую сумму более 1 млн грн.

Ущерб в течение двух лет добровольно не возмещался, поэтому специалисты Госэкоинспекции обратились в Решетиловскую окружную прокуратуру о принятии мер представительского характера с целью защиты интересов государства в суде.

В результате Хозяйственным судом Полтавской области иск прокурора, поданный в интересах Инспекции, на сумму 1091141,55 грн удовлетворен в полном объеме.