Брокерская фирма Worth Avenue Yachts удалила объявление о продаже яхты Kaiser, принадлежащей харьковскому олигарху Александру Ярославскому

Об этом пишет сайт Думка. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.

Отсутствие объявления пользователи заметили вечером 4 февраля.

Скрин поискового запроса на сайте, где было объявление о продаже яхты Ярославского "Кайзер"

"Мнение" 4 февраля по электронной почте обратилось за комментарием к пресс-службе группы DCH, которой владеет Ярославский, однако на вечер 7 февраля никакой реакции на запрос не последовало.

Источники "Мысли" в политических кругах подтвердили, что Ярославский якобы отказался от идеи продавать яхту "Кайзер".

Напомним, Ярославский после полномасштабного вторжения россии в Украину записал обращение и заявил, что якобы "начинает программу помощи" Харькову. Первым шагом должна была стать продажа яхты Kaiser. Worth Avenue Yachts оценивала стоимость судна почти в 50 млн евро.