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Отсутствие объявления пользователи заметили вечером 4 февраля.
Скрин поискового запроса на сайте, где было объявление о продаже яхты Ярославского "Кайзер"
"Мнение" 4 февраля по электронной почте обратилось за комментарием к пресс-службе группы DCH, которой владеет Ярославский, однако на вечер 7 февраля никакой реакции на запрос не последовало.
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Источники "Мысли" в политических кругах подтвердили, что Ярославский якобы отказался от идеи продавать яхту "Кайзер".
Напомним, Ярославский после полномасштабного вторжения россии в Украину записал обращение и заявил, что якобы "начинает программу помощи" Харькову. Первым шагом должна была стать продажа яхты Kaiser. Worth Avenue Yachts оценивала стоимость судна почти в 50 млн евро.