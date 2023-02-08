Политический эксперт Олег Хомяк сообщил, что чиновники в Украине позволяют себе распоряжаться государственным бюджетом в личных целях.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«За 30 лет становления государства сформировалась уникальная система. Те, кто в бизнесе, они видят ресурсы, из которых покупают что-то, делают продукт под клиентов, их запросы, им это интересно, и они покупают. То есть предприниматели создают благополучие, благо, и, соответственно, прибыль», - сообщил Олег Хомяк.

По словам гостя программы, в бизнесе есть взаимовыгода: предприниматель получает прибыль, клиенты – удовольствие. По словам Олега Хомяка, именно на этом и построена вся западная капиталистическая система. Украинская система выстроилась совершенно по-другому, ведь чиновники распоряжаются государственными деньгами без какой-либо взаимовыгоды.

«Украинская система выглядит по-другому. Есть такие потоки, залежи – это финансовые ресурсы, вот в государстве есть такой ресурс. В этом ресурсе есть точки доступа, откуда может происходить откачка (денег – Ред.)», - заявил Олег Хомяк.

Как писала ранее Politeka, экономист Ярослав Романчук объяснил, почему в Украине необходимо реформировать экономику уже сейчас.

Также Politeka сообщала, что Святослав Дубина рассказал, как в Верховной Раде проходит проверка законопроектов: «Есть профессиональное направление».