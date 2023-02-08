Политолог Руслан Бизяев заявил, что у россии нет шанса на победу в войне и даже пропагандисты уже начали делать вбросы об оставлении захваченных территорий.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, нету ни одной предпосылки для того, чтобы россия выиграла войну на поле боя, потому что это объективная реальность. Как он объясняет, это невозможно с такой армией, организацией ведения боя и со всеми остальными компонентами.

«Я понимаю, почему у некоторых российских ведущих средствах массовой информации уже начинаются аккуратные вбросы: оставим вновь приобретенные территории, но это же не поражение россии. Это же не где-нибудь была сказано, это было сказано у владимира рудольфовича соловьева, на секундочку», - рассказывает Руслан Бизяев.

Кроме этого, добавляет он, ряд других известных российских персон и телеграм-каналов также эту тему обсуждают. К тому же, констатирует политолог, армия рф не готова к победе на поле боя. А что касается заявлений, что у них больше резервов, говорит он, в ответ стоит напомнить, что у российской империи тоже было больше солдат в Крымской войне, но это никак не помогло выиграть.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что сегодня у россиян не достаточно сил, чтобы повторить нам прошлогоднее 24 февраля.

Также Politeka писала о том, что Бизяев объяснил, могут ли россияне снова вернуться на Харьковское направление.