Политолог Руслан Бизяев заявил, что у россии нет шанса на победу в войне и даже пропагандисты уже начали делать вбросы об оставлении захваченных территорий.
Об этом он рассказал в своем блоге.
По мнению эксперта, нету ни одной предпосылки для того, чтобы россия выиграла войну на поле боя, потому что это объективная реальность. Как он объясняет, это невозможно с такой армией, организацией ведения боя и со всеми остальными компонентами.
«Я понимаю, почему у некоторых российских ведущих средствах массовой информации уже начинаются аккуратные вбросы: оставим вновь приобретенные территории, но это же не поражение россии. Это же не где-нибудь была сказано, это было сказано у владимира рудольфовича соловьева, на секундочку», - рассказывает Руслан Бизяев.
Кроме этого, добавляет он, ряд других известных российских персон и телеграм-каналов также эту тему обсуждают. К тому же, констатирует политолог, армия рф не готова к победе на поле боя. А что касается заявлений, что у них больше резервов, говорит он, в ответ стоит напомнить, что у российской империи тоже было больше солдат в Крымской войне, но это никак не помогло выиграть.
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Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что сегодня у россиян не достаточно сил, чтобы повторить нам прошлогоднее 24 февраля.
Также Politeka писала о том, что Бизяев объяснил, могут ли россияне снова вернуться на Харьковское направление.