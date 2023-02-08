Военный эксперт Олег Стариков рассказал, что путин поставил все на зимнюю кампанию, сегодня мы видим некое оживление на фронте, но инициативу у россиян можно забрать так же, как мы это сделали раньше.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как рассказывает эксперт, россия утвердила планы на расширенной коллегии Министерства обороны в конце декабря того года, где присутствовал их Верховный главнокомандующий путин, и эти планы начали реализовываться. Также, добавляет он, провели перестановку высшего военного руководства, укрепили кадровый потенциал северного фронта, южного и западного, назначили генералов на каждый их них.

«Вывод можно сделать такой, что путин на данную операцию назначил своих лучших генералов, он пошел ва-банк. Некоторые так считают. Он этот вопрос ставит серьезно. У него лучших генералов нет, это самые лучшие. Раз он назначил этих людей, значит, перед ними ставятся задачи в зимней военной компании», - объясняет Олег Стариков.

Сейчас же, рассказывает гость программы, мы видим движения на тактическом уровне, фронт задвигался, начиная с Юга до Кременной, с Юга, с Каховского водохранилища до Угледара, это более 800 километров. По его словам, россияне пока проявляют инициативу на фронте, но, как это уже было раньше, инициативу всегда можно взять в свои руки.

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