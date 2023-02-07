Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что ожидания россиян от наступления могут быстро превратиться в разочарование.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Не исключено, что вот это масштабное наступление рф будет приурочено к 24 февраля, а может, и чуть раньше, чтобы показать уже 24 февраля какие-то первые результаты. Но здесь есть традиционная ловушка для россиян и для российских пропагандистов», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, такие события, как наступление, активно освещаются и пиарятся. Пропагандисты обещают россиянам, что переломят ситуацию на фронте и смогут достичь победы. Как отметил Борис Тизенгаузен, россияне возлагают огромные надежды на это наступление.

«Если наступление захлебнется, или российские войска будут разгромлены, то ожидания от этого наступления очень быстро превратятся в серьезное разочарование. Уже сейчас рейтинги пропагандистских каналов падают», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, враг наступает на пяти направлениях, что сейчас происходит на передовой: «У ВСУ есть преимущество».

Также Politeka сообщала, что политолог объяснил, могут ли россияне снова вернуться на Харьковское направление.