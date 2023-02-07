Экономист Алексей Кущ рассказал, что после войны Украине нужно будет другая модель экономики, а сегодня можно говорить разве что о модернизации и восстановлении именно разрушенных сфер.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам гостя программы, сегодня скорее нужно говорить о модернизации Украины по восстановлению именно того, что было разрушено. Если же говорить об экономике, утверждает он, то нет смысла восстанавливать 100-процентную копию разрушенные предприятия и вообще разрушенную модель экономики.

«Экономическая модель у нас была какая? Сырьевая, коррупционная, рентная. Восстанавливать ее нет смысла, потому что она до войны тоже была токсичная для населения. Если бы она была эффективная, у нас не было бы такой колоссальной трудовой миграции, люди бы оставались, работали бы в Украине, а не уезжали работать в Польшу», - объясняет Алексей Кущ.

Неэффективность этой модели, рассказывает эксперт, подтверждалась основными параметрами нашей экономике и вообще ощущениями населения, тактильными как бы ощущениями простых Украинцев. Как подчеркивает гость программы, они голосовали ногами в отношении этой модели экономики.

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