Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, что нашим солдатам нужен отдых от фронта, от постоянных окопов и боев, но они не жалуются, не сдаются и не бегут.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Есть такие люди, которые с февраля уже практически год не уходят. Кто-то уезжал 1 раз на 3 дня, на 5 дней, кто-то уезжал 2 раза на 2 дня. То есть есть такие роды войск, та же пехота, допустим, они сидят в окопах, двигаются вместе с линией фронта, и многие за год не уходили», - рассказывает Кирилл Сазонов.

То есть, объясняет политолог, люди вырываются на день куда-то с передка просто постираться и выспаться, они выезжает с одной ночевкой от линии фронта до первого внятного городка, там селится в гостинице на сутки, а потом возвращаются.

По словам гостя программы, видно, что это тяжело, люди вымотаны. Тем не менее, констатирует он, наши бойцы не протекают, они не жалуются, не записывают грустных видео с обращением к президенту, что им сложно долго без ротации.

«Нет, такого нет. Они не протекают, не бегут, не жалуются. Но видно по людям, что они вымотаны. Когда депутаты начали тянуть эту тему с обязательным отпуском на 10 дней хотя бы – это была очень правильная тема, людям нужно давать выдохнуть. Да, они стальные, титановые, они держатся, не гнутся, но они рано или поздно могут треснуть просто», - объясняет Кирилл Сазонов.

Как сообщала Politeka, блогер Петя Кипиш объяснил, что хорошо и плохо – это субъективные навязанные оценки, а мир на самом деле более нейтрален.

Также Politeka писала о том, что блогер Петя Кипиш рассказал, что делает вещь модной.